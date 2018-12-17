Здравницы Беларуси в этом году показывают рост выручки по всем основным показателям

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году прогнозируется увеличение по сравнению с прошлым годом основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Уже сейчас Республиканский центр подводит предварительные итоги года. "По расчетам, выручка от реализации услуг юридическим и физическим лицам увеличится на 17,6% и составит около Br402,5 млн (в 2017-м было Br342,3 млн); выручка от реализации услуг иностранным гражданам возрастет на 11,2% и составит более Br190 млн (в 2017 году - 170,8 млн)", - привел цифры Геннадий Болбатовский.
Средняя стоимость одного койко-дня пребывания по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере в 2018 году составила около Br53.
Белорусские здравницы активно внедряют дополнительные услуги, совершенствуя свою базу и спектр используемых технологий. Благодаря этому выручка от реализации дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевки, по итогам текущего года увеличится на 51,2% и составит более Br101 млн (в 2017 году - Br66,8 млн), включая выручку от реализации дополнительных платных медицинских услуг, которая вырастет на 14,4% и составит около Br39 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.401 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.122 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN