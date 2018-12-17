Здравницы Беларуси в этом году показывают рост выручки по всем основным показателям

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году прогнозируется увеличение по сравнению с прошлым годом основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Уже сейчас Республиканский центр подводит предварительные итоги года. "По расчетам, выручка от реализации услуг юридическим и физическим лицам увеличится на 17,6% и составит около Br402,5 млн (в 2017-м было Br342,3 млн); выручка от реализации услуг иностранным гражданам возрастет на 11,2% и составит более Br190 млн (в 2017 году - 170,8 млн)", - привел цифры Геннадий Болбатовский.

Средняя стоимость одного койко-дня пребывания по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере в 2018 году составила около Br53.

Белорусские здравницы активно внедряют дополнительные услуги, совершенствуя свою базу и спектр используемых технологий. Благодаря этому выручка от реализации дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевки, по итогам текущего года увеличится на 51,2% и составит более Br101 млн (в 2017 году - Br66,8 млн), включая выручку от реализации дополнительных платных медицинских услуг, которая вырастет на 14,4% и составит около Br39 млн.-0-