Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Беларуси готова к приходу третьей волны заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Заболеваемость несколько должна быть увеличена. Она связана с волнообразной практикой эпидемического процесса. И присоединяется вирус гриппа", - отметил Дмитрий Пиневич. Но ситуация контролируемая благодаря тому, что 40% населения привито от гриппа. Также пассажиропоток в страну сейчас небольшой. "Мы достаточно плотно мониторируем штаммы (модифицированные штаммы COVID-19. - Прим. БЕЛТА). У нас их нет, не найдены - ни британский, ни южноафриканский. Мы ежедневно мониторим ситуацию у наших коллег на Западе и на Востоке", - добавил он.

Белорусские медики также делают ставку на вакцинопрофилактику от коронавируса. "Она должна дать свой эффект. "Спутник V" - прекраснейший препарат, он зарегистрирован у нас первых после Российской Федерации. Его показания уже расширены - 60+. Это для нас очень важно. Также мы получили хорошую вакцину из Китая. И в пятницу разлита опытная серия "Спутника V" на "Белмедпрепаратах". Думаю, в конце марта получим промышленную серию вакцины", - заключил Дмитрий Пиневич.-0-