Жара до +32°С ожидается по югу Беларуси на этой неделе

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается по югу Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня под защитой области повышенного атмосферного давления, сформированной в очень теплом воздухе, будет преобладать малооблачная сухая и жаркая погода. Во второй половине дня с территории Польши к западным границам Беларуси подойдет фронтальный раздел, который, медленно смещаясь на восток, 30 июня будет формировать погоду в стране", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 30 июня, ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. При грозах в отдельных районах ожидаются шквалистое усиление ветра и сильные ливни. При смещении фронтального раздела юго-восточный ветер сменится на западный, северо-западный. В Беларусь начнет поступать более прохладный воздух, среднесуточная температура приблизится к своим климатическим значениям. Уйдет 30-градусная жара. В ночные часы ожидается 12-18 градусов выше нуля. Температура воздуха днем составит плюс 20-25 градусов, по юго-востоку будет на пару градусов теплее.

В среду, 1 июля, погоду в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления, в дневные часы скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по югу - до плюс 27 градусов.

В четверг, 2 июля, ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах страны скажется влияние фронтальной системы, вслед за которой начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы. В связи с этим в данных регионах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Появится больше облаков. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу температура повысится до 30-32 градусов.

В пятницу, 3 июля, Беларусь окажется под влиянием медленно смещающегося на юго-восток атмосферного фронта. Ночью и утром на большей части территории, а днем в основном по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью в стране составит от плюс 12 по северо-западу до 20 градусов выше нуля по юго-востоку. Днем будет 20-27 градусов тепла, в юго-восточных районах - около 30 градусов.

В субботу и воскресенье, 4-5 июля, атмосферное давление вырастет, установится комфортная погода. Осадков ожидается мало, лишь днем в воскресенье в отдельных районах возможны короткие летние дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью составит 10-16 градусов выше нуля, в разгар дня - 23-28 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь