Жара до +33°С ожидается в Беларуси на этой неделе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 33 градусов ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе в Беларусь возвращается жаркая погода. Благодаря антициклону, центр которого будет располагаться над центральными районами Европейской России, в нашей стране почти всю неделю ожидается переменная облачность, будет без существенных осадков. В таких условиях столбики термометров с каждым днем будут подниматься все выше, обеспечивая повышение температуры с плюс 24-29 до 28-33 градусов жары", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 6 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-29 градусов тепла.

В среду, 7 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем будет 26-32 градуса жары.

В четверг, 8 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - плюс 27-33.

В пятницу, 9 июля, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов выше нуля, днем - 28-33 градуса жары.

В субботу, 10 июля, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-33.

В воскресенье, 11 июля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - 28-33 градуса жары.-0-