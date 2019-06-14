Жара до +33°С ожидается по югу Беларуси 15 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 33 градусов ожидается по югу Беларуси 15 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем - от 24 по северу до 33 по югу. В южных районах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.-0-

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