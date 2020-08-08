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08 августа 2020, 09:30

Жатва-2020 и далекие будни белорусских хлеборобов - в архивных фотографиях БЕЛТА

Уборка зерновых в ОАО "Калининский" Добрушского района, июль 2020 года
Уборка зерновых в ОАО "Калининский" Добрушского района, июль 2020 года

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хлеборобы преодолели экватор нынешней жатвы, намолотив около 5 млн т зерна.

Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года
Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года

Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года
Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года

Комбайнер Сергей Дрозд из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района, 2020 год
Комбайнер Сергей Дрозд из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района, 2020 год

Когда-то аграрии о таких объемах даже и не мечтали: республиканский каравай за последние годы значительно набрал в весе!

Водитель ОАО "Матеевичи" Жабинковского района Виктор Васильчик, июль 2020 года
Водитель ОАО "Матеевичи" Жабинковского района Виктор Васильчик, июль 2020 года

Комбайнер Ошанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков, июль 2020 года
Комбайнер Ошанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков, июль 2020 года

Как проходят будни хлеборобов сегодня и как боролись за урожай наши родители и деды, смотрите в архивных фотографиях Белта.-0-

Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года
Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года

Участники молодежного тандема Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов, работающие на полях СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат" в Лепельском районе, 2020 год
Участники молодежного тандема Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов, работающие на полях СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат" в Лепельском районе, 2020 год

Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года
Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года

Уборка зерновых культур в ОАО "Смолевичский райагросервис", 2020 год
Уборка зерновых культур в ОАО "Смолевичский райагросервис", 2020 год

Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года
Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года

Уборка зерновых в колхозе «Победа» Каменецкого района, 1991 год
Уборка зерновых в колхозе «Победа» Каменецкого района, 1991 год

Комбайнер Н.Н. Хацук с сыновьями Андреем и Николаем, колхоз имени П.И. Деньщикова Гродненского района, 1988 год
Комбайнер Н.Н. Хацук с сыновьями Андреем и Николаем, колхоз имени П.И. Деньщикова Гродненского района, 1988 год

Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской: после завершения уборки – поздравление победителей, совхоз "Каменка" Мозырского района, 1984 год
Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской: после завершения уборки – поздравление победителей, совхоз "Каменка" Мозырского района, 1984 год

Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени бригадир кондитеров С.А. Козлова, Лидский хлебозавод, 1981 год
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени бригадир кондитеров С.А. Козлова, Лидский хлебозавод, 1981 год

На хлебной ниве колхоза имени Гастелло Кореличского района, 1979 год
На хлебной ниве колхоза имени Гастелло Кореличского района, 1979 год

Учащиеся Хоростовской средней школы помогают хлеборобам колхоза "Партизанский край" имени В.З. Коржа Солигорского района на сушке зерна, 1978 год
Учащиеся Хоростовской средней школы помогают хлеборобам колхоза "Партизанский край" имени В.З. Коржа Солигорского района на сушке зерна, 1978 год

Уборка зерновых раздельным способом в совхозе «Молотковичи» Пинского района, 1978 год
Уборка зерновых раздельным способом в совхозе «Молотковичи» Пинского района, 1978 год

Звеньевой комсомольского экипажа Георгий Кондратьев радуется золотому потоку, ордена Трудового Красного Знамени колхозе имени Кирова Шкловского района, 1977 год
Звеньевой комсомольского экипажа Георгий Кондратьев радуется золотому потоку, ордена Трудового Красного Знамени колхозе имени Кирова Шкловского района, 1977 год

Аспирант Мичиганского университета Дейл Пастюмас и комбайнер колхоза «Рассвет» Викентий Павлюц, 1976 год
Аспирант Мичиганского университета Дейл Пастюмас и комбайнер колхоза «Рассвет» Викентий Павлюц, 1976 год

"Здравствуй, хлебное поле", - говорит Герой Социалистического Труда Л.В. Саковский, колхоз "Октябрь" Хойникского района1974 год
"Здравствуй, хлебное поле", - говорит Герой Социалистического Труда Л.В. Саковский, колхоз "Октябрь" Хойникского района1974 год

Хлеб урожая 1974 года, колхоз «Октябрь» Хойникского района, 1974 год
Хлеб урожая 1974 года, колхоз «Октябрь» Хойникского района, 1974 год

Уборка озимой ржи в колхозе им.К.Либкнехта, 1972 год
Уборка озимой ржи в колхозе им.К.Либкнехта, 1972 год

В жаркий день, 1951 год
В жаркий день, 1951 год

Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины. 1944 г.
Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины. 1944 г.

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