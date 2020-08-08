Жатва-2020 и далекие будни белорусских хлеборобов - в архивных фотографиях БЕЛТА

Уборка зерновых в ОАО "Калининский" Добрушского района, июль 2020 года

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хлеборобы преодолели экватор нынешней жатвы, намолотив около 5 млн т зерна. Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года Комбайнер Сергей Дрозд из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района, 2020 год Когда-то аграрии о таких объемах даже и не мечтали: республиканский каравай за последние годы значительно набрал в весе! Водитель ОАО "Матеевичи" Жабинковского района Виктор Васильчик, июль 2020 года Комбайнер Ошанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков, июль 2020 года Как проходят будни хлеборобов сегодня и как боролись за урожай наши родители и деды, смотрите в архивных фотографиях Белта.-0- Уборка ярового ячменя в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года Участники молодежного тандема Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов, работающие на полях СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат" в Лепельском районе, 2020 год Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года Уборка зерновых культур в ОАО "Смолевичский райагросервис", 2020 год Уборка пшеницы в СПК "Путришки" Гродненского района, июль 2020 года Уборка зерновых в колхозе «Победа» Каменецкого района, 1991 год Комбайнер Н.Н. Хацук с сыновьями Андреем и Николаем, колхоз имени П.И. Деньщикова Гродненского района, 1988 год Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской: после завершения уборки – поздравление победителей, совхоз "Каменка" Мозырского района, 1984 год Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени бригадир кондитеров С.А. Козлова, Лидский хлебозавод, 1981 год На хлебной ниве колхоза имени Гастелло Кореличского района, 1979 год Учащиеся Хоростовской средней школы помогают хлеборобам колхоза "Партизанский край" имени В.З. Коржа Солигорского района на сушке зерна, 1978 год Уборка зерновых раздельным способом в совхозе «Молотковичи» Пинского района, 1978 год Звеньевой комсомольского экипажа Георгий Кондратьев радуется золотому потоку, ордена Трудового Красного Знамени колхозе имени Кирова Шкловского района, 1977 год Аспирант Мичиганского университета Дейл Пастюмас и комбайнер колхоза «Рассвет» Викентий Павлюц, 1976 год "Здравствуй, хлебное поле", - говорит Герой Социалистического Труда Л.В. Саковский, колхоз "Октябрь" Хойникского района1974 год Хлеб урожая 1974 года, колхоз «Октябрь» Хойникского района, 1974 год Уборка озимой ржи в колхозе им.К.Либкнехта, 1972 год В жаркий день, 1951 год Так начинали свою послевоенную жизнь колхозы Гомельщины. 1944 г. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!