Железнодорожное сообщение Беларуси с Литвой также приостанавливается

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжаются приостановки движения в железнодорожном сообщении в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, - на этот раз о временном прекращении и изменении условий курсирования поездов заявила Литва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Отменяются и временно не будут ходить: поезд №801/802 Минск-Вильнюс (отправлениями с 21 марта); поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск (с 16 марта); поезд №805/806 Минск-Вильнюс (с 16 марта); поезд №809/810 Минск-Вильнюс (с 27 апреля), а также беспересадочный вагон Гомель-Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля с 5 июня, из Калининграда - с 6 июня.

Международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай. Такой порядок коснется поездов: №30/29 Калининград-Москва отправлением из Калининграда с 16 марта, из Москвы - с 15 марта; №80/79 Калининград-Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17 марта, из Санкт-Петербурга - с 15 марта; №360/359 Калининград-Адлер отправлением из Калининграда с 16 марта, из Адлера - с 15 марта; №148/147 Калининград-Москва отправлением из Калининграда с 23 апреля, из Москвы - с 24 апреля; №426/425 Калининград-Челябинск отправлением из Калининграда с 25 мая, из Челябинска - с 28 мая.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов - по предъявленным билетам.

Вернуть платежи по электронным билетам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-