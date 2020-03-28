"Жемчужины" в строю! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство

Отныне все три дома серии "Жемчужина" в квартале "Эмиратс люкс" готовы к новосельям! Будущих жильцов третьей многоэтажки пригласили на предварительную приемку квартир. Сдать дом в эксплуатацию застройщику удалось даже раньше запланированного срока, и лучшего подарка для тех, кто купил здесь жилье, трудно придумать!
На этот раз застройщик решил отойти от установившейся традиции и не делать из предварительной приемки большого праздника. Отличное настроение покупателей и подарки всем владельцам новых квартир, конечно, остались, но вместе будущих соседей решили не собирать. Был разработан график получения ключей, и в течение нескольких дней люди приходили к назначенному времени и поднимались в свои квартиры.
Впечатления у всех - только самые лучшие! Кое-кто из будущих жителей признавался, что приезжал оценить свою "Жемчужину" в такой же жом по соседству: очень уж хотелось взглянуть на результат! Третье здание серии не разочаровало - все преимущества налицо!
Самое первое "Ух ты!" - от лобби. Красивое, светлое, с высокими потолками, оно и цветовым решением, и дизайнерскими намеками не дает забыть о названии дома. Над стойкой консьержа, например, светильники в форме жемчужины.
Здесь же - санитарная комната с пеленальным столиком. Мамы малышей сразу отметили, что столики эргономичные и безопасные - с загнутыми краями, которые не дадут ребенку "убежать".
Лифты - компании OTIS, просторные, с хорошей грузоподъмностью, быстрые и бесшумные.
А главная радость, конечно, - сами квартиры! Размер их разный - от небольших студий до так называемых "евротрешек", но огромные окна и застекленные лоджии есть во всех жилых помещениях. Света и воздуха - от души!
В общем, составляй проект ремонта - и приступай к работам! По опыту предыдущих вводов домов в эксплуатацию представители застройщика говорят, что самые активные покупатели начинают устраивать новоселья уже буквально два-три месяца после первого визита в собственную квартиру!
Так что уже очень скоро по вечерам в окнах новенькой "Жемчужины" будет гореть свет! И весь квартал станет еще более обжитым и уютным.
Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич отмечет, что скорое завершение первого полноценного квартала комплекса "Минск Мир" важно не только для его жителей, но и для самой компании.
- Мы рады поздравить наших покупателей с вводом в эксплуатацию последнего дома "Жемчужина". Квартал "Эмиратс Люкс" все ближе к завершению. Уже осенью будет полностью готов дом "Эмиратс Волна" и торговый центр, и люди заживут в новом квартале с комфортом и уютом. Это первый квартал комплекса "Минск Мир", который близится к завершению, и каждый может увидеть его преимущества - есть детский сад, паркинг, много коммерческих помещений, торговый центр. Это наш принцип "город в городе" в действии - все необходимое есть в шаговой доступности! - подчеркнул Вибор Мулич.
Десять домов квартала уже полностью готовы, осталось завершить отделочные работы в грандиозном доме "Волна" и завершить строительство торгового центра!
К слову, если в "Жемчужинах", "Маринах" и "Пальмах", как называются дома в квартале "Эмиратс Люкс", все квартиры уже распроданы, то в доме "Эмиратс Волна" еще есть возможность приобрести жилье - последние две секции этого здания только недавно поступили в продажу!
Дом "Эмиратс Волна" расположен вдоль главного проспекта комплекса "Минск Мир". В продаже - седьмая и восьмая секции. В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.
На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир"!
Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат. Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".
В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.
Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками и эксклюзивным дизайном в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. Площадь лобби превышает 55 кв. метров!
Возле дома предусмотрены велопарковки.
Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый паркинг, который вмещает около 800 машин. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.
На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. Почти 20 тысяч кв. метров - насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!
А главным плюсом для многих станет близость метро - выходы с будущей станции "Аэродромная" будут располагаться буквально у подъездов дома "Эмиратс Волна"!
Вообще "Минск Мир", который был признан самым масштабным комплексом Европы, развивается стремительно, буквально еженедельно прирастая новыми этажами и сооружениями.
Уже начаты работы на месте возведения Международного финансового центра Minsk World - делового сердца всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.
Началось строительство еще одного знакового объекта - здесь будет самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.
Готов план разбивки нового современного парка, который призван стать зеленой осью всего комплекса.
Сегодня квартиры продаются в домах девяти кварталов, и новые объекты, в которых можно приобрести квартиры, появляются постоянно!
Вибор Мулич подчеркивает, что для застройщика всегда принципиально важно обеспечить покупателей большим выбором квартир высокого уровня комфорта.
- Снижение цен на нефть, девальвация национальной валюты и коронавирус притормозили рынок недвижимости. Но ситуация скоро нормализуется. Инвестиции в недвижимость - долгосрочные. Покупать, как гласят правила экономики, нужно в кризис, а продавать на подъеме. Основания для снижения стоимости квартир нет. Спрос на жилье сегодня значительно превышает предложение, и после кризиса эта ситуация сохранится. Хорошее жилье в Минске всегда будет в цене, - уверен Вибор Мулич.
Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно - на сайте, оставив соответствующую заявку, или по телефону. Вы получите максимум необходимой информации!
Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки - предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!
И не забывайте, что именно сейчас в комплексе "Минск Мир" очень интересная акция, которая продлится до 15 апреля - она позволяет купить квартиру в любом доме квартала "Северная Америка" со скидкой 10% от цены, указанной на сайте застройщика. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственные средства, так и при использовании длительной, до 10 лет рассрочки! Невероятно выгодно!
В акции участвуют квартиры в домах "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Ванкувер", "Нью-Йорк" и "Новый Орлеан".
"Плюсы" этих домов:
- свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 кв. метров;
- высота потолков - от 2,7 до 3 метров;
- отличная инсоляция - панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным "знаком" застройщика;
- стеклопакеты - лучших производителей;
- просторные дизайнерские лобби - это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;
- скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.
Самые выгодные условия продаж - это сниженная цена квартир на 10%, отличный партнерский кредит и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты - компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!
Длительная, до 10 лет в комплексе "Минск Мир", рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!
Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.
Интересна кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.
Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!
Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
"Минск Мир" - огромный выбор и лучшие условия в центре города!