"Жемчужины" в строю! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство

Отныне все три дома серии "Жемчужина" в квартале "Эмиратс люкс" готовы к новосельям! Будущих жильцов третьей многоэтажки пригласили на предварительную приемку квартир. Сдать дом в эксплуатацию застройщику удалось даже раньше запланированного срока, и лучшего подарка для тех, кто купил здесь жилье, трудно придумать!

На этот раз застройщик решил отойти от установившейся традиции и не делать из предварительной приемки большого праздника. Отличное настроение покупателей и подарки всем владельцам новых квартир, конечно, остались, но вместе будущих соседей решили не собирать. Был разработан график получения ключей, и в течение нескольких дней люди приходили к назначенному времени и поднимались в свои квартиры.

В течение нескольких дней люди приходили к назначенному времени и поднимались в свои квартиры

Каждый владелец новой квартиры получил подарок от застройщика

Впечатления у всех - только самые лучшие! Кое-кто из будущих жителей признавался, что приезжал оценить свою "Жемчужину" в такой же жом по соседству: очень уж хотелось взглянуть на результат! Третье здание серии не разочаровало - все преимущества налицо!

Дом "Жемчужина

Самое первое "Ух ты!" - от лобби. Красивое, светлое, с высокими потолками, оно и цветовым решением, и дизайнерскими намеками не дает забыть о названии дома. Над стойкой консьержа, например, светильники в форме жемчужины.

Лобби дома "Жемчужина"

Здесь же - санитарная комната с пеленальным столиком. Мамы малышей сразу отметили, что столики эргономичные и безопасные - с загнутыми краями, которые не дадут ребенку "убежать".

Санитарная комната с пеленальным столиком

Лифты - компании OTIS, просторные, с хорошей грузоподъмностью, быстрые и бесшумные.

Лифты компании OTIS

А главная радость, конечно, - сами квартиры! Размер их разный - от небольших студий до так называемых "евротрешек", но огромные окна и застекленные лоджии есть во всех жилых помещениях. Света и воздуха - от души!

Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех жилых помещениях

В общем, составляй проект ремонта - и приступай к работам! По опыту предыдущих вводов домов в эксплуатацию представители застройщика говорят, что самые активные покупатели начинают устраивать новоселья уже буквально два-три месяца после первого визита в собственную квартиру!

Так что уже очень скоро по вечерам в окнах новенькой "Жемчужины" будет гореть свет! И весь квартал станет еще более обжитым и уютным.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич отмечет, что скорое завершение первого полноценного квартала комплекса "Минск Мир" важно не только для его жителей, но и для самой компании.

- Мы рады поздравить наших покупателей с вводом в эксплуатацию последнего дома "Жемчужина". Квартал "Эмиратс Люкс" все ближе к завершению. Уже осенью будет полностью готов дом "Эмиратс Волна" и торговый центр, и люди заживут в новом квартале с комфортом и уютом. Это первый квартал комплекса "Минск Мир", который близится к завершению, и каждый может увидеть его преимущества - есть детский сад, паркинг, много коммерческих помещений, торговый центр. Это наш принцип "город в городе" в действии - все необходимое есть в шаговой доступности! - подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

Десять домов квартала уже полностью готовы, осталось завершить отделочные работы в грандиозном доме "Волна" и завершить строительство торгового центра!

К слову, если в "Жемчужинах", "Маринах" и "Пальмах", как называются дома в квартале "Эмиратс Люкс", все квартиры уже распроданы, то в доме "Эмиратс Волна" еще есть возможность приобрести жилье - последние две секции этого здания только недавно поступили в продажу!

Дом "Эмиратс Волна"

Дом "Эмиратс Волна" расположен вдоль главного проспекта комплекса "Минск Мир". В продаже - седьмая и восьмая секции. В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

Дом "Эмиратс Волна" расположен вдоль главного проспекта комплекса "Минск Мир"

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир"!

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат. Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками и эксклюзивным дизайном в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. Площадь лобби превышает 55 кв. метров!

Лобби дома "Волна"

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый паркинг, который вмещает около 800 машин. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. Почти 20 тысяч кв. метров - насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

На первом этаже дома "Волна" предусмотрены многочисленные коммерческие помещени

А главным плюсом для многих станет близость метро - выходы с будущей станции "Аэродромная" будут располагаться буквально у подъездов дома "Эмиратс Волна"!

Вообще "Минск Мир", который был признан самым масштабным комплексом Европы, развивается стремительно, буквально еженедельно прирастая новыми этажами и сооружениями.

Жилой комплекс "Минск Мир"

Уже начаты работы на месте возведения Международного финансового центра Minsk World - делового сердца всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Международный финансовый центр Minsk World

Началось строительство еще одного знакового объекта - здесь будет самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

Готов план разбивки нового современного парка, который призван стать зеленой осью всего комплекса.

Сегодня квартиры продаются в домах девяти кварталов, и новые объекты, в которых можно приобрести квартиры, появляются постоянно!

Вибор Мулич подчеркивает, что для застройщика всегда принципиально важно обеспечить покупателей большим выбором квартир высокого уровня комфорта.

- Снижение цен на нефть, девальвация национальной валюты и коронавирус притормозили рынок недвижимости. Но ситуация скоро нормализуется. Инвестиции в недвижимость - долгосрочные. Покупать, как гласят правила экономики, нужно в кризис, а продавать на подъеме. Основания для снижения стоимости квартир нет. Спрос на жилье сегодня значительно превышает предложение, и после кризиса эта ситуация сохранится. Хорошее жилье в Минске всегда будет в цене, - уверен Вибор Мулич.

Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно - на сайте, оставив соответствующую заявку, или по телефону. Вы получите максимум необходимой информации!

Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки - предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!

И не забывайте, что именно сейчас в комплексе "Минск Мир" очень интересная акция, которая продлится до 15 апреля - она позволяет купить квартиру в любом доме квартала "Северная Америка" со скидкой 10% от цены, указанной на сайте застройщика. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственные средства, так и при использовании длительной, до 10 лет рассрочки! Невероятно выгодно!

В акции участвуют квартиры в домах "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Ванкувер", "Нью-Йорк" и "Новый Орлеан".

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Квебек

Дом "Ванкувер"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Новый Орлеан"

"Плюсы" этих домов:

- свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 кв. метров;

- высота потолков - от 2,7 до 3 метров;

- отличная инсоляция - панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным "знаком" застройщика;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

- стеклопакеты - лучших производителей;

- просторные дизайнерские лобби - это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;

Лобби дома "Сан-Франциско"

Лобби дома "Лос-Анджелес"

Лобби дома "Квебек"

Лобби дома "Ванкувер"

Лобби дома "Нью-Йорк"

Лобби дома "Новый Орлеан"

- скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Самые выгодные условия продаж - это сниженная цена квартир на 10%, отличный партнерский кредит и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты - компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

Длительная, до 10 лет в комплексе "Минск Мир", рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" - огромный выбор и лучшие условия в центре города!

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