Женщины своим трудом укрепляют единство страны - Петришенко

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины своим трудом укрепляют единство в стране. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко сегодня на церемонии награждения победителей XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года", передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко обратил внимание, что в минувшем году выпали непростые испытания, в том числе связанные с COVID-19. Он отметил, что женщины достойно трудятся, занимаются общественной работой, воспитывают детей. "Благодаря вашему единству будет единство и в нашей стране", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул важность проведения такого конкурса, который позволяет отметить заслуги и достижения женщин. Вице-премьер вручил награды победительницам в номинации "Успешный руководитель".-0-