Женщины всегда за мир, добро и любовь - участница женского форума "За Беларусь"

Во время форума. Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины всегда за мир, добро и любовь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома Галина Соколовская - участница женского форума "За Беларусь".

"Женщины всегда за мир, добро, любовь, и мы сюда все приехали, чтобы это в очередной раз продемонстрировать", - сказала Галина Соколовская.

По ее словам, женщинам, а тем более детям, не место на акциях протеста. "Каждая женщина-мать должна защищать своего ребенка, а не выходить с ним на акции протеста. Поэтому мы призываем всех женщин: давайте любить, быть красивыми, нести мир в нашу чистую Белую Русь", - добавила она.

Женский форум "За Беларусь" прошел в "Минск-Арене" и объединил около 13 тыс. женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси.-0-