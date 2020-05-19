Жилье, благоустройство, поддержка пожилых - с какими вопросами обращались на прямую линию к Кочановой

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение трех часов на линию поступило более 30 обращений из разных регионов страны. Больше всего звонков принято от жителей Минска и Минской области. Наталья Кочанова внимательно выслушала каждого, кто к ней обратился, отдельные вопросы были решены сразу же. Значительная часть обращений касалась социальной сферы - поддержка многодетных семей, выплата пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление.

Так, жительница Мозыря рассказала, что находится на пенсии, одинока, единственный сын живет отдельно и занят собственными проблемами. "Хотелось бы узнать, могу ли я рассчитывать на какую-то помощь, поддержку, ведь одной справляться со всем очень тяжело", - поделилась она. Председатель Совета Республики отметила, что в стране оказываются различные виды поддержки одиноким пожилым людям в зависимости от ситуации, в которой они оказались. Наталья Кочанова тут же связалась с председателем Мозырского райисполкома и попросила помочь обратившейся на прямую линию женщине.

Звонок с просьбой о помощи поступил от жителя Ивановского района. Во время службы в армии он участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При начислении пенсии это не было учтено, так как часть документов, подтверждающих данный факт, была утеряна. "Не могу добиться правды, а это вопрос справедливости. Моей вины в том, что так получилось, нет, и я очень рассчитываю на вашу помощь", - обратился мужчина. Наталья Кочанова обещала вникнуть в детали сложившейся ситуации.

Из Брестской области поступил звонок от женщины, которая пожаловалась, что сельхозпредприятие, на котором она работала, закрылось: люди остались без работы, есть вопросы и по выплате заработной платы. Спикер пообещала, что один из членов Президиума Совета Республики выедет на место и обязательно разберется в этом вопросе.

Звучали во время прямой телефонной линии и коллективные обращения. Так, один из жителей Минска от имени дольщиков незавершенного строительством дома пожаловался: уже обращались в Мингорисполком, чтобы сменить застройщика и завершить строительство, однако до дела так и не дошло. "Мы займемся этим вопросом и постараемся вам помочь", - пообещала руководитель верхней палаты парламента.

Многие вопросы, которые были адресованы Наталье Кочановой во время прямой телефонной линии, относятся к компетенции местных властей и могли быть решены на местах. Большинство из них затрагивают сферы благоустройства приусадебных участков, дворовых территорий, ремонта дорог и других. К примеру, пенсионерка из Червеня рассказала, что одинока и не имеет возможности самостоятельно обкосить траву на участке возле дома. Еще одна женщина пожилого возраста из Орши попросила посодействовать в наведении порядка на дворовой территории. Жительница Минска обратилась с просьбой навести порядок в работе кафе, которое открылось на первом этаже дома, где она проживает. Во время ремонта, который проводился на этом объекте, была нарушена вентиляционная система дома. Кроме того, жильцам мешает шум, постоянные проблемы с уборкой мусора. По каждому из этих обращений Наталья Кочанова дала поручения местным властям оперативно решить проблемные вопросы и помочь людям.

На особом контроле председателя Совета Республики обращения, поступившие от многодетных семей. Так, жительница Лиды, воспитывающая троих детей, попросила посодействовать в решении жилищного вопроса: женщина планирует использовать семейный капитал для реконструкции дома, доставшегося по наследству.

Во время прямой линии к Наталье Кочановой также поступали вопросы в сфере имущественных и земельных отношений, судебных споров, ЖКХ. Отдельные обращения спикер взяла на личный контроль.-0-