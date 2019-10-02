Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов, обсуждались сегодня во время приема граждан заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Матери, воспитывающие детей-инвалидов, обратились к вице-премьеру по целому ряду вопросов. Один из самых актуальных - жилье. Одна из женщин подняла вопрос улучшения жилищных условий. В ее семье трое детей, один из которых инвалид. По нормам ему полагается отдельная комната. При этом семья живет в двухкомнатной квартире в Минске и не может стать на очередь по улучшению жилищных условий, так как для этого метраж на человека в столице не должен превышать 10 кв.м (в регионах - 15 кв.м). Владимир Кухарев поручил проанализировать все нюансы и отработать возможность урегулирования этого вопроса. Проблема взята на контроль. "Если увидим, что надо решать этот вопрос, будем выходить с соответствующими законодательными инициативами. Проблемы семей с детьми-инвалидами надо решать комплексно", - подчеркнул он.

Еще один важный вопрос - обеспечение безбарьерной среды, в том числе планировка квартир для инвалидов. Одна из матерей отметила, что в квартире очень сложно перемещать и поворачивать инвалидную коляску. Вице-премьер обратил внимание, что в Беларуси есть квартиры, в планировке которых учитываются потребности данной категории людей, в частности расширены дверные проемы. "Специальные проекты разработаны, надо только отрегулировать этот вопрос. Министерству труда и социальной защиты нужно взять эту проблему под свою эгиду и формировать социальный заказ. Тогда исполком будет знать, сколько квартир для семей с инвалидами надо построить в районе", - добавил он.

Матери подняли проблему изготовления инвалидных колясок, технических средств социальной реабилитации, пошива ортопедической обуви. По их словам, модель коляски нередко не соответствует потребностям конкретного ребенка-инвалида, а при пошиве обуви большие очереди и заказ нужно ждать несколько месяцев. Владимир Кухарев поручил проработать вопрос усовершенствования модификаций инвалидных колясок и подчеркнул, что производителю следует в первую очередь учитывать мнения людей, которые пользуются такими средствами. Он также дал поручение урегулировать вопросы пошива ортопедической обуви.

Актуальной проблемой является нехватка социальных такси. В связи с этим записываться нужно задолго до планируемой поездки, что создает трудности для семей с инвалидами. Вице-премьер отметил необходимость пополнения автопарка. "Социальные такси востребованы, они нужны многим семьям, и мы должны продолжать работу в этом направлении", - сказал он.

Кроме того, матери выступили с предложением сделать более свободным график работы социальных нянь - не строго четыре часа в день, как сейчас, а по договоренности между семьей и няней. Вице-премьер поддержал это предложение и поручил проработать возможность решения вопроса.

К Владимиру Кухареву на приеме граждан обращались в том числе по поводу улучшения жилищных условий, жилищно-коммунальных услуг, лицензирования в транспортной сфере.-0-