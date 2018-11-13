Жители новостроек теперь могут рассчитывать как минимум на одно веломесто на 10 квартир во дворе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители новых домов в Беларуси теперь будут обеспечены велопарковками во дворах из расчета минимум одно веломесто на 10 квартир, что поспособствует дальнейшему развитию велодвижения в стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов, комментируя недавно вступившее в силу изменение градостроительных норм.

С 1 ноября 2018 года вступило в силу изменение, в котором говорится об обязательстве проектировщиков закладывать в проекты многоквартирных жилых домов установку велопарковок. Дополнение в технический кодекс (ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планирования и застройки) звучит так: "При проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир. Количество мест на велопарковках допускается увеличивать в каждом конкретном случае в соответствии с заданием на проектирование".

По мнению Павла Горбунова, появление такой нормы - большое движение вперед. "Теперь у горожан появится возможность оставить ненадолго велосипед рядом с домом, а не поднимать его в квартиру, чтобы быть уверенным в его сохранности. В перспективе парковки могут стать местами для долгосрочного хранения велосипедов при условии использования надежных замков (типа U-lock) и камер видеонаблюдения", - сказал он.

Вместе с тем, согласно социологическому исследованию, в Минске на 2 млн жителей приходится около 800 тыс. взрослых велосипедов и около 700 тыс. детских велосипедов и самокатов, привел данные Павел Горбунов. В этой связи эксперты Минского велосипедного общества рекомендуют планировать количество велопарковок в расчете не менее 0,8 места на каждую квартиру, что соответствует реальному спросу и допускается новой нормой.-0-