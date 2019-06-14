Животные в Белгосцирке содержатся в идеальных условиях - дрессировщик

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные в Белорусском государственном цирке содержатся в идеальных условиях. За ними тщательно ухаживают, отменно кормят и ни в коем случае не применяют насилия в процессе дрессуры. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, заслуженный артист России Сергей Нестеров, который выступает в Белгосцирке с аттракционом "Белые тигры", передает корреспондент БЕЛТА.

В номере дрессировщика участвуют пять белых тигров. На манеже они ведут себя спокойно и даже вальяжно. Послушно становятся на задние лапы, скачут и рычат по команде дрессировщика. А он буквально целует своих питомцев, чешет их за ухом, будто это не хищники, а домашние кошки. Отвечая на вопрос о том, как удается добиться от зверей такого послушания, Сергей Нестеров утверждает, что в своей работе использует исключительно доброжелательные методики, досконально изучает повадки животных, их психологию. "Мы даже не дрессировщики, а больше зоопсихологи. Мы изучаем животных и не заставляем их что-то делать, не подчиняем себе. Обучение идет в игровой форме. Она сейчас очень распространена в дрессуре домашних животных. Отношения человека и животного строятся на равных. Это намного дольше, чем просто ударить их палкой. Но такой подход - это анахронизм в цирке", - подчеркнул он.

"Все условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, в Белгосцирке имеются. Это один из лучших цирков Европы", - убежден артист.

Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас в качестве примера ответственного подхода к содержанию зверей рассказал, насколько тщательно подбирается рацион для них. "Когда к нам приезжают львы, тигры, мясокомбинаты просто счастливы. Каждому тигру нужно 8 кг отборного мяса в день, не замороженного или размороженного - такое они не едят. А тигров пять в номере, а на содержании в цирке - еще больше! - пояснил он. - Как-то в программе были породистые дрессированные козы, у них в рационе обязательно были бананы и киви".

В новом шоу Белгосцирка, помимо тигров, выступает также кенгуру, который боксирует на ринге против человека. Это, конечно, шуточный номер, бой не настоящий, но выглядит очень натурально. На просьбу поделиться секретами дрессуры заслуженный артист России Рауф Расулов ответил кратко: "Особой дрессуры и не было. Он (самец кенгуру. - Прим. БЕЛТА) в природе сам по себе так делает. Мы только подстраиваемся, чтобы получился как бы бой".

Самыми сложными для дрессуры артист назвал страусов. "Не очень интеллектуальное животное, хаотичное. Добиться, чтобы он бегал четко по кругу манежа, как лошади, крайне сложно", - пояснил он.

"Если посмотреть со стороны, видно, что дрессировщик для животного - это отец родной. Они каждый день вместе, без выходных и отпусков. Это не просто общение, а некое единение животного с человеком", - сказал Витаутас Григалюнас.-0-