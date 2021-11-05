Жук: Беларусь и Россия успешно развивают сотрудничество, в то время как на Западе грызутся между собой

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия успешно развивают сотрудничество, в то время как на Западе грызутся между собой. Такое мнения высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Почему это заседание ВГС мы оцениваем как эпохальное? Все очень просто. На фоне грызни, которая в последнее время есть в Евросоюзе, между Евросоюзом и Америкой и в других объединениях, призванных сплочать, за счет аккумулирования общих усилия достигать каких-то результатов, там нет ничего. А у России и Беларуси опять получилось. Вот и все, и они бьются в истерики (Запад. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Дмитрий Жук.

Политолог Алексей Дзермант в свою очередь отметил, что союз Беларуси и России, как признал недавно один из военных руководителей в США, по сути, третьей полюс силы в многополярном мире. "Союз для них - это угрозы, вызов. Долго пытались взломать Беларусь попытками цветных революций, долго пытаются Россию повалить - она постоянно укрепляется, перевооружается. Переломили тренд цветных революций. Беларусь теперь имеет все ноу-хау, как сражаться с самыми современными политическими технологиями по подрыву государства", - заявил политолог.-0-