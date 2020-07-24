Жук: чужая точка зрения независимые СМИ не интересует, они ведут войну против другого мнения

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чужая точка зрения независимые СМИ не интересует - они ведут войну против другого мнения. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Их цель - заставить нас делать то, что они хотят. Как-то только выступит журналист вашей телекомпании, моих газет у себя в Facebook или еще где-то, тут же начинается травля. То есть чужая точка зрения их абсолютно не интересует, они ведут войну против другого мнения", - сказал Дмитрий Жук.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь обратил внимание, что некоторые журналисты независимых СМИ звонят белорусским селебрити и спортсменам с требованием осудить действия государства, выступить против власти и уйти с работы, хлопнув дверью. Конкретные примеры, однако, он приводить не стал.

"Причем они используют хитрые методы и риторику: "Иначе осудят и вас". Читается примерно так", - добавил Дмитрий Жук.

По словам аналитика Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексея Авдонина, современные медиа выступают не в качестве площадок для обмена мнений и объективного освещения событий, а средств для информационно-психологического воздействия на публику. "В современном информационном противоборстве применяется метод падающей капли: если вы находитесь рядом с падающей каплей, вы видите это событие, что капля, упав, сформировала волны. Но, если вы находитесь далеко от этого события, видите только волны. И вот как раз изменения этих информационных волн используется для того, чтобы менять восприятие тех или иных событий", - отметил он.-0-