Жук: любая цветная революция - это бизнес-проект

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая цветная революция - это бизнес-проект. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Любая цветная революция имеет успех только тогда, когда нащупала слабое звено во власти и когда власть не способна защитить интересы большинства. Ваши журналисты (Белтелерадиокомпании. - Прим. БЕЛТА) получают угрозы? Получают. Правоохранителей пытаются запугать? Пытаются. Члены избиркомов ощущают давление? Посмотрите, что сейчас происходит на участках. Это давление рассчитано на то, что кто-то не выдержит и сломается. И четко нужно понимать, что никто из этих людей (провокаторов. - Прим. БЕЛТА) не работает за идею - они работают за деньги. Безусловно, любая цветная революция - это бизнес-проект", - подчеркнул Дмитрий Жук.

По словам политолога Алексея Дзерманта, кампания по выдвижению в президенты стоит в Беларуси $5-10 млн. "Если у вас на кону 20 миллиардов собственности и народного богатства, которые вы хотите откусить, то даже 20 миллионов для вас ничто. Вы как бизнесмен понимаете, что политика - это бизнес. У вас есть политтехнологи, которых можно нанять, - они же, на самом деле, не имеют родины. Это раньше были интербригады, а сейчас ЧВК, вместо комиссаров - политтехнологи", - отметил он.

"Любое движение, в том числе и оппозиционное, преследует какую-то идеологическую цель. Какая идеологическая цель у этой политической кампании в нашей стране (у альтернативных кандидатов. - Прим. БЕЛТА)? Я не вижу. Раньше нас призывали к европейским ценностям, в Евросоюз. Наши все кандидаты что-то сейчас про это говорят? Ничего. Была часть людей, которые агитировали за союз с Российской Федерацией. И так называемые националисты. Что сейчас? Сейчас нет ничего, кроме того, что мы идем и что-то меняем. Для чего меняем, в чью угоду, зачем меняем - это людям никто не говорит", - добавил глава издательского дома.-0-