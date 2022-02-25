Жук: на минуточку представьте, вот нет России - и где тогда окажется Беларусь?

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия смогут выстоять в сегодняшнем цивилизационном конфликте, только если объединят свои усилия. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Знаете, что важно понимать в этой ситуации. На минуточку представьте: вот нет России - и где мы, и что мы, и где наше место тогда?" - спросил Дмитрий Жук.

Он подчеркнул, что в этом цивилизационном конфликте Беларусь и Россия смогут выстоять, только если объединят свои усилия. "Ведь Америка с Британией их объединяет и не стесняется об этом говорить", - заметил глава медиахолдинга.-0-