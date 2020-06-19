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Общество
19 июня 2020, 22:36

Жук о фактах противоправной деятельности Бабарико: не нужно политизировать ситуацию

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук считает, что не нужно политизировать ситуацию, связанную с установлением фактов противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Такое мнение Дмитрий Жук высказал в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы четко должны понять, что история давняя. В 2016 году появилось внимание, были направлены запросы. И только в 2019 году западная Фемида дала ответы нашим правоохранителям, это очень важно. А вот политическую кампанию, скорее всего, сам господин Бабарико использовал, чтобы "соскочить", чтобы уйти от ответственности", - отметил Дмитрий Жук.

"Вот представьте - полмиллиарда отмытых долларов. Почему во всем мире за отмывание денег самое суровое преследование? Никогда и нигде эти деньги не пошли на хорошие дела. Это либо терроризм, либо раскачивание ситуации, торговля людьми, оружием, наркотиками и так далее", - обратил внимание директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня".

Поэтому он считает, что правоохранители сегодня делают ту работу, которую должны делать. "Не было бы оснований, никто бы не задерживал. Латыши тот банк, с которым работал Бабарико, уже давно закрыли и снова там проводят обыски, допросы. Не нужно это политизировать это", - уверен Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов заметил, что пазл сложился, хотя в этой истории есть еще очень много темных пятен. "Непонятна роль и место тех самых кукловодов, которые наверняка и были инициаторами всех этих противоправных действий. Тем не менее, была озвучена сумма практически полмиллиарда долларов, показания в прошлом коллег нынешнего кандидата в кандидаты, которые говорили, что аппетиты были по транзакциям до 25% до проходящих сумм", - отметил Владимир Перцов. "Он уже знал, что не остановить ответы из европейских банковских структур, не остановить ответы на запросы 2016 года, и тогда была составлена пиар-кампания", - полагает он.

Политолог Вадим Боровик также акцентировал внимание, что эта история длится уже несколько лет, важным моментом стало получение информации от зарубежных коллег. "Есть оперативная разработка. Мы правовое государство, начали это в 2016 году - нет фактов, нет подтверждающих документов из европейских государств, мы же не можем человека в наручники запихнуть. Мы ждали документы", - сказал Вадим Боровик.

Он также привел в пример США, где отмывание денег является серьезным преступлением. По мнению политолога, некоторые намеренно закрывают глаза на то, какое именно преступление было совершено, и начинают ситуацию с Белгазпромбанком притягивать за уши к выборам.

"Это изощренная схема, чтобы вывести деньги, естественно, они продумывали все остальное и пиарщиков. Эти дела очень сложные для расследования и для доказательства в суде, поэтому правоохранители собирали документацию, которая необходима для этого. Вот и все", - резюмировал Дмитрий Жук.-0-

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