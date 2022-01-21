Жук: реакция США на белорусско-российские учения - вопиющая наглость и нахальство

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция Соединенных Штатов Америки на белорусско-российские учения - вопиющая наглость и нахальство. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы смотрим, как британская, американская техника едет по территории Польши. То, что делаем мы, мы делаем на своей территории. И нас пытаются заставить не делать у себя дома что-то. Вопиющая наглость, просто наглость и нахальство", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в свою очередь считает, что Соединенные Штаты Америки пытаются провоцировать Беларусь и Россию, потому что боятся потерять свою необходимость в Западной Европе. "Они себя позиционируют как доноры безопасности в Западной Европе. И если установится стабильность на территории Украины или они (Европа. - Прим. БЕЛТА) перестанут видеть агрессоров со стороны России или Китая, они не нужны будут Западной Европе, потому что не будет никакой необходимости", - отметила она.-0-