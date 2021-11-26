Жук: в ЕС организовали медиаспектакль на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе организовали медиаспектакль на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На самом деле с той стороны идет медиаспектакль. И в нем принимают участие все СМИ (западные. - Прим. БЕЛТА), роль каждого четкого до ремарки расписана режиссером", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Он отметил, что западные СМИ убеждают европейцев в правоте политики Евросоюза касательно миграционного кризиса, и жители этих государств не могут не верить им. "Они реально так думают, считают, убеждены, потому что все же не могут врать. Но подождите. Есть визуальный ряд, другие журналисты, которые работают с места событий - мало что доходит, если доходит, то только констатация. Все (западные. - Прим. БЕЛТА) эксперты, аналитики реально как будто по одному сценарию отрабатывают. Что это такое? Это ни что иное как продолжение информационной войны против нас и России", - заявил глава медиахолдинга.

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в свою очередь считает, что сейчас в медийном поле идет война за будущую интерпретацию сегодняшних событий, в том числе приезда Президента Беларуси на границу к беженца. "Мы не опускаем руки при всем диспаритете наших возможностей", - констатировал он.-0-