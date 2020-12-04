Журнал университета МЧС Беларуси представлен в российской научной электронной библиотеке

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал "Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси" представлен в научной электронной библиотеке "КиберЛенинка". Это стало возможным благодаря заключенному соглашению с владельцем и оператором интегрированного информационного ресурса электронной научной библиотеки ООО "Итеос" (Россия). Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Архив выпусков журнала уже доступен в электронной базе "КиберЛенинки" и будет пополняться.

Научный журнал "Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси" - ежеквартальное издание, основанное в 2005 году. До 2017 года журнал выходил раз в полугодие под наименованием "Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь".

"КиберЛенинка" - российская научная электронная библиотека, построенная на концепции открытой науки. Проект направлен на распространение знаний по модели открытого доступа, обеспечивая бесплатный оперативный полнотекстовый доступ к научным публикациям, которые в зависимости от договоренностей с правообладателем размещаются по открытой лицензии Creative Commons Attribution (CC BY). Входит в пятерку открытых архивов мира (по данным Webometrics), крупнейший легальный научно-образовательный ресурс рунета (по данным LiveInternet и Rambler's Top100).-0-