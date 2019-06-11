Журналистам показали, как обеспечиваются равные условия при сдаче ЦТ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Равные условия для всех абитуриентов во время вступительной кампании обеспечиваются за счет наработанного опыта и отлаженного механизма взаимодействия оргкомиссий и надзорных органов. Об этом сообщил журналистам руководитель рабочей группы государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук перед началом ЦТ на базе Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Централизованное тестирование в Беларуси началось сегодня с белорусского языка, для его прохождения зарегистрировались более 22 тыс. абитуриентов.

"Сделано все необходимое, чтобы результат централизованного тестирования зависел исключительно от знаний и подготовки абитуриентов. Комиссия по контролю за вступительной кампанией в свою очередь сделает максимум, чтобы обеспечить для всех равные условия. В каждом пункте ЦТ работают представители КГК, задача которых - следить за выполнением оргкомиссией своих функций на каждом этапе тестирования", - пояснил Павел Пинчук. Непосредственно к контрольным мероприятиям привлекается 1280 специалистов, из них 251 - представители КГК.

Как отметил заместитель начальника главного управления КГК Виктор Бурло, сотрудники комитета по всей стране помогают обеспечивать сохранность пакетов с тестовыми заданиями и бланков ответов. В их сопровождении осуществляется транспортировка вализ (специальных курьерских мешков) из Республиканского института контроля знаний в пункты проведения тестирования. Вместе с ними представители оргкомиссий по всей стране вскрывали сегодня за полчаса до ЦТ опечатанные сейфы, где хранились пакеты с указанными бумагами и т.д.

Еще один момент для обеспечения равных условий каждому абитуриенту - стихийный способ рассадки их по аудиториям и внутри них. Первое решает компьютер, второе - жеребьевка непосредственно у входа в помещение, добавил Виктор Бурло.

За эти годы и у оргкомиссий накопились свои лайфхаки для того, чтобы исключить возможность списывания. Как рассказал секретарь оргкомиссии по проведению письменного ЦТ на базе БГМУ Евгений Черноус, у них во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Также отработаны маршруты передвижения для абитуриентов, о которых те даже не подозревают. Например, если они захотят в туалет, то смогут сходить совсем не в тот, который ожидали. Поэтому предварительно оставить там какие-то учебные материалы не получится. И хотя досмотры пришедших на ЦТ ребят не проводятся, однако каждому из них на входе еще раз напоминают о запрещенных к проносу предметах и гаджетах. Если визуально есть подозрение, что абитуриент скрывает подобную вещь, его могут попросить, например, достать содержимое из карманов. Отказаться можно, вот только потом, если запрещенный предмет или шпаргалка все же обнаружатся, - абитуриенту однозначно укажут на выход.

"Вместе с тем мы максимально лояльны к абитуриентам, даже разрешаем проносить свою воду, хотя в аудиториях у нас специально выставляются бутылки для питья во время тестирования", - отметил Евгений Черноус. Он признался, что из года в год сталкивается с такими случаями, когда молодые люди сознательно идут против системы. Например, приносят ручки с цветными чернилами, хотя им и объясняют, что черные чернила необходимы для контраста, чтобы все ответы гарантированно были учтены системой при проверке. Но чаще проколы случаются из-за забывчивости или волнения. А также некоторой инфантильности, свойственной молодежи в этом возрасте.

С этим согласился и Павел Пинчук, который посоветовал абитуриентам быть внимательными и собранными, чтобы избежать ошибок. И постараться успокоиться, сохранять хладнокровие. "За вас поволнуются ваши родственники", - добавил он.

На ЦТ по белорусскому языку на базе БГМУ зарегистрировались 452 человека. Среди них - выпускница СШ №47 Минска Анна Лис. Девушка достаточно уверена в себе: ее средний балл - 8,4. Готовясь к ЦТ по белорусскому языку, биологии, физике и математике, она довольствовалась факультативными занятиями в школе, как и многие ее одноклассники. "Нам дали хорошее образование. А новая система подсчета баллов, думаю, сделает поступление даже проще", - размышляет девушка, которая планирует подавать документы в БГУФК на спортивно-педагогическим факультет.

Четверка ребят, год отучившихся на подготовительном отделении, все равно не может похвастаться полным спокойствием. "Уверенность где-то заблудилась. Хотя, конечно, мы хорошо подготовились, потому что хотим улучшить результаты прошлогоднего тестирования", - сказала Оксана Спичакова из Минска. Она, как и Дарья Ярошевич из Брестской области, больше всего переживает из-за предстоящего теста по химии. А вот парни - Кирилл Коляго из Докщиц и Никита Евстафьев из Несвижа - называют самым сложным тестирование по языку.

Первое тестирование - волнительный момент не только для абитуриентов. Пожалуй, их близкие переживают даже больше. Марина Гуркова, чья дочь Юля планирует поступать в медколледж, призналась, что в свое время при поступлении так не волновалась. "Когда свои дети появляются, понимаешь, какой это непростой момент и в их, и в вашей жизни", - заметила женщина.

Как отмечают представители оргкомиссии, бывают среди абитуриентов не слишком замотивированные дети, например, которые следуют желаниям своих родителей и потому заполняют бланки произвольно, покидая аудиторию спустя 5 минут после начала теста.

Есть среди пришедших на ЦТ и просто любопытствующие. Например, Максим уже год работает в Минске после окончания российского вуза, но решил испытать свои знания по белорусскому, русскому, английскому языкам и математике. "Никак не готовился, самому интересно, осталось ли что в памяти. Но если баллы будут хорошими, может, попробую поступить на заочное", - признался молодой человек.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. Следующее ЦТ, по русскому языку, абитуриенты будут сдавать 13 июня.

Кстати, по словам Виктора Бурло, в комиссию по контролю за ходом проведения вступительных испытаний поступило шесть обращений от тех, кто не успел зарегистрироваться на ЦТ. Три рассмотрены и по ним даны положительные ответы, так как причины были объективные (один молодой человек зарегистрировался, но не успел вовремя провести платеж за участие в ЦТ, аргументацией в двух других случаях была болезнь).-0-