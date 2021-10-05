Журналисты республиканских СМИ награждены грамотами за популяризацию деятельности БГУ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты республиканских СМИ награждены почетными грамотами за популяризацию деятельности БГУ в связи со 100-летием со дня основания университета, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе награжденных коллектив БЕЛТА, заместитель главного редактора - редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА Светлана Сухарко, фотокорреспондент отдела редакции визуальной информации БЕЛТА Оксана Манчук. Кроме того, отмечены коллективы издательского дома "СБ. Беларусь сегодня", газеты "Звязда", Национальной государственной телерадиокомпании, Белорусского национального представительства МТРК "Мир", ЗАО "Столичное телевидение", ЗАО "Второй национальный телеканал", а также другие представители республиканских и региональных СМИ.

Награждение состоялось в преддверии знакового юбилея ведущего вуза страны. Как отметил ректор БГУ Андрей Король, в перечне праздничных мероприятий несколько десятков позиций. Они стартовали еще весной и завершаться 30 октября. "Что удалось сделать? Мы подготовили внутрикорпоративные атрибуты. В частности, утвердили на геральдическом совете и уже сделали знак отличия "100 лет БГУ". Он будет вручаться в виде памятной медали тем, кто проработал не менее 25 лет, а также за особые заслуги перед университетом. Выпущена памятная монета, приуроченная к 100-летию. Издали лимитированную версию часов завода "Луч" и работаем над другими ценными корпоративными подарками для коллектива. Из студенческих мероприятий еще два знаковых впереди. Одно из них связано с официальным открытием нашего внутреннего дворика, который претерпел серьезную реставрацию и капитальный ремонт. Ну и, конечно, в сам день юбилейных торжеств - 30 октября - во Дворце спорта для студенчества будет сюрприз", - подчеркнул он.

Кроме того, в скором времени увидит свет пятый том исследований ученых университета, который связан с представлением БГУ. "Там нашли достойное место многие уважаемые люди, которые так или иначе сопричастны к развитию вуза. Конечно, идет обновление материальной базы. Практически отремонтирована уже вторая очередь нашего главного корпуса. Их всего четыре. Первая была сдана в 2003 году. Сейчас запущен этап реконструкции корпуса №1 - это здание истфака. В течение следующего года планируем его представить в обновленном виде", - дополнил ректор.-0-

Фото "СБ. Беларусь сегодня"