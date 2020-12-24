Зимние каникулы начинаются у белорусских школьников

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования пройдут с 25 декабря по 10 января. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В учреждениях образования во время зимних каникул организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Будут созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного времени.

"При организации оздоровительных лагерей следует обратить внимание на выполнение всех необходимых мер по профилактике вирусных заболеваний. Много познавательных мероприятий, в том числе и в дистанционной форме, на зимних каникулах предлагают республиканские учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Актуальная информация размещена на сайтах: Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Республиканского центра инновационного и технического творчества, Республиканского центра экологии и краеведения, Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов", - рассказали в пресс-службе.

В дни зимних каникул для детей и взрослых представлен широкий выбор праздничных мероприятий. Традиционные новогодние представления для детей "Главная елка страны" пройдут во Дворце Республики по 4 января. В этом году шоу называется "Волшебный мир". Маленькие зрители и их родители встретятся с яркими героями и ближе познакомятся с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая.

В период с 24 декабря по 5 января в Минске на базе административного комплекса по пр.Победителей, 14 пройдет новогодняя квест-сказка "Приключения в Снеговичной стране". Это новый формат праздничного представления с постоянной интерактивной программой: играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. Гости праздника станут непосредственными участниками сказки и попадут в мир сказочных приключений.

В Национальном историческом музее по 24 января открыт новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек". Вниманию посетителей представлены новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Проект проходит совместно с фабрикой елочных игрушек "ГРАЙ"("Ганарыся рэчамі Айчыны!"). Посетители музея смогут узнать все секреты производства новогодних украшений на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, а также под руководством художников предприятия пройти образовательные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек.

В каникулярное время предлагаются различные мероприятия под знаком Года малой родины. Так, в Государственном литературном музее Янки Купалы проходит интерактивная музейная программа "Калядкi у Купалавым доме". Национальная библиотека Беларуси предлагает цикл интерактивных учебно-познавательных экскурсий "Славутыя імены Бацькаўшчыны".

Национальный художественный музей предлагает варианты online путешествий. Например, виртуальный тур, представляющий сокровища белорусского искусства (древнего, XIX и XX веков), русского, европейского и стран Востока (от XVI до XX века). Виртуальный тур по своим сокровищницам предлагает Национальный исторический музей.

"В целях создания безопасных условий при проведении новогодних мероприятий следует принять дополнительные меры по обеспечению безопасности учащихся. Необходимо напомнить им правила поведения на железнодорожных и автомобильных дорогах, о запрете использования вблизи железнодорожного полотна и автомобильной дороги наушников и мобильных телефонов (можно не услышать сигналы движущегося транспорта). В сумерках на зимней дороге пешеход виден плохо. Еще раз необходимо акцентировать внимание на использовании световозвращающих элементов - фликеров. Проведение всех каникулярных мероприятий должно основываться на создании для учащихся максимально безопасной среды", - добавили в Минобразования.-0-