Зимняя эстафета, конкурс на лучшего снеговика и каша у костра: СК провел спортивно-семейный праздник

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Следственного комитета и их семьи сегодня побывали на зимнем спортивном празднике в санаторно-оздоровительном комплексе "Зеленый Бор". Мероприятие организовали для популяризации здорового образа жизни и укрепления семейных ценностей, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

С пожеланиями спортивных успехов присутствующих приветствовал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. "Приобщение к спорту позволяет не только совершенствовать навыки, но и сплотить коллектив. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз доказывает, что Следственный комитет - это одна дружная и спортивная семья", - отметил он.

Для любителей здорового образа жизни организовали насыщенную программу соревнований. Коллективы состязались в эстафете, демонстрируя ловкость и спортивный характер, особенно в лыжной гонке. Порадовал зрителей конкурс на лучшего снеговика.

"Для участников спортивного праздника работала полевая кухня. В перерывах между конкурсами можно было угоститься ароматным чаем и наваристой кашей, погреться у костра. Не забыли и про зимние забавы для самых маленьких спортсменов. Детские конкурсы, игра в снежки и катание на санках увлекли ребят", - рассказали в ведомстве.

Для всех желающих была организована "Тропа здоровья", где можно было прогуляться с остановками для участия в шуточных конкурсах. Победителей ждала награда.

По результатам выступлений во всех спортивных конкурсах кубок победителей завоевала команда под руководством первого заместителя председателя СК Олега Шандаровича. Второе место заняла команда под началом заместителя председателя СК Сергея Аземши. Тройку лидеров замкнула команда заместителя председателя СК Анатолия Васильева.-0-

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