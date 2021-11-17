Зюганов: отношение Польши к беженцам является политикой разрушения, в том числе их гражданского населения

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши по отношению к беженцам - политика разрушения, в том числе их гражданского населения. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает БЕЛТА.

"В Польше берут власть в руки нацисты, фашиствующие элементы. Там очень благодатная почва для этих страшных проявлений", - отметил Геннадий Зюганов.

Лидера КПРФ, как и многих здравомыслящих людей, возмутило воинственное отношение польских силовиков к беженцам, использование против них водометов и слезоточивого газа. "Вы что против гражданских лиц, против людей, которых сами же пригласили и которые имеют право по закону прийти? Их нечего держать в холоде и голоде. Почему против них вы ведете такую грязную, омерзительную войну? Это политика не тупика - это политика разрушения, в том числе и своего гражданского населения. Как относятся к людям, детям, женщинам, которые, собственно говоря, хотели пройти в Германию, - это омерзительно", - отметил он.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что провокации на белорусско-польской границе - это попытка Запада разрушить Союзное государство. "Беларусь является гарантом добропорядочности, доброго отношения, желания полноценного диалога и самостоятельного развития. Это главные ценности любой власти, любого ответственного правительства. Что касается Польши и натовцев - они под руководством американцев уничтожили Югославию, Ирак, ликвидировали Ливию, они вместе 20 лет выращивали наркотики в Афганистане и травили сотни тысяч людей. За это надо отвечать. Что касается в целом ситуации, она ими спровоцирована, ими организована и направлена на то, чтобы максимально повлиять и на нашу обстановку", - добавил он.-0-