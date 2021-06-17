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Общество
17 июня 2021, 14:28

Змеи Беларуси: какие виды есть и что делать при укусе?

Природа Беларуси может похвастаться своим разнообразием и массой редких животных, которые решили в свое время обосноваться на территории нашей страны. Можно долго перечислять самые необычные виды, но хотелось бы остановиться на змеях Беларуси.

Всего в наших лесах обитает три вида змей и только один из них стоит бояться по-настоящему.

Гадюка обыкновенная- единственная ядовитая змея Беларуси. При встрече с ней стоит избегать контакта и поспешить удалиться, ведь ее укус может быть смертелен. В лесу смотрите под ноги и обращайте внимание на основные признаки гадюки.

Длина взрослой змеи чаще всего достигает 65 сантиметров, а в некоторых северных регионах Европы их длина может достигать 95 см. Голова этой змеи округло-треугольная и четко отделяется от шеи. Кончик головы закруглен, а нос располагается в середине. На верхней челюсти имеются крупные подвижные зубы, которые и представляют наибольшую опасность. К слову, молодые гадюки уже рождаются ядовитым и являются гораздо смертоноснее взрослых змей.

Окрас гадюки обыкновенной может варьироваться от серого до красно-бурого, но для этих видов змей Беларуси характерен зигзагообразный рисунок на спине. Брюхо у них может быть серое, серовато-коричневое или черное, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окрашен в желтый, оранжевый или красный цвет.

Змеи Беларуси

Яд гадюки обыкновенной может по-разному влиять на людей и не всегда смертелен, но такой исход ни в коем случае нельзя исключать. Место укуса может сильно болеть, а через 15-30 минут после укуса единственной ядовитой змеи Беларуси, возникает масса неприятных симптомов.

При укусе стоит успокоиться, наложить давящую повязку, но не жгут и стараться не опираться на укушенную конечность. Рекомендовано больше пить воду или другую жидкость. Специалисты спорят о целесообразности отсасывания яда, однако сходятся во мнении, что нельзя делать поперечный разрез на месте укуса, прижигать его, накладывать жгут и прикладывать вокруг раны снег.

Уж обыкновенный

Этот вид змеи в Беларуси встречается часто, а узнать его можно по ярким, чаще всего, желтым отметинам на голове. Взрослый уж может достигать в длину до метра, однако существуют и полутораметровые особи. Цвет тела змеи может быть разнообразным: от темно-серого до черного.

Этот вид змей в Беларуси предпочитает достаточно влажные условия для обитания. Ужи не против разместиться возле водоемов, болот или в лесах, однако не отказываются и от укрытий в огородах, садах или других хозяйственных постройках. При виде человека стараются скрыться, однако могут и укусить при нападении противника, а также выделить желтовато-белую жидкость с очень неприятным запахом.

Медянка обыкновенная- это не ядовитая змея, обитающая в сухих местах Беларуси. Она может вырастать до 80 сантиметров, а узнать эту змею можно по характерным двум темным пятнам на затылке в форме ромба. Окрас медянки может быть разным: буровато-коричневым, бежевым или серым с 2-4 продольными пятнами другого цвета.

Эта змея Беларуси предпочитает укрываться в сухих лесах и на холмистой местности. Медянка также встречается на песчаных насыпях вдоль дорог и железнодорожных путей, старается избегать болот. Стоит еще знать, что эта змея занесена в Красную книгу Беларуси, а сама по себе змея не угрожает человеку.


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