Знать предрасположенность к болезням: в Беларуси выдали 20 тыс. генетических паспортов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, 20-тысячный, генетический паспорт был выдан сегодня в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

За паспортом приехала в центр семья Карпинских из Ошмян. Генетические паспорта в семье получили все: мать, затем маленькая дочь, а теперь и отец семейства. По словам родителей, именно благодаря помощи белорусских генетиков в семье появился ребенок. Затем было решено проверить, есть ли у девочки спортивные таланты, а теперь ДНК-диагностику прошел и отец.

С 2011 года на основе собственных научных разработок оказываются услуги по генетическому тестированию человека по следующим направлениям: ДНК-диагностика генетической предрасположенности к заболеваниям человека для формирования групп повышенного риска среди населения, верификации диагноза и правильного выбора методов лечения, ДНК-тестирование в спорте для целенаправленного отбора перспективных спортсменов и коррекции эффектов неблагоприятных вариантов генов.

Учеными Института генетики и цитологии НАН разработаны методы ДНК-диагностики по 19 социально значимым заболеваниям, в том числе таким распространенным, как сердечно-сосудистые, диабет, остеопороз. Внедрена ДНК-технология определения риска невынашивания беременности, связанного с наследственной тромбофилией. Опрос 1 тыс. пациенток с установленными генетическими причинами невынашивания беременности, получивших соответствующее лечение, показал успешное рождение детей в 86,6% случаев.

"Генетический паспорт полезен для любого человека, и чем раньше его сделать, тем раньше можно определить предрасположенность как к спорту, так и к различным заболеваниям. Это помогает развивать таланты и не допустить болезней. Мы исследуем предрасположенность к заболеваниям, которые можно предотвратить, - сердечно-сосудистым, диабету, ожирению. Что касается спорта, иногда честолюбивые родители пытаются сделать ребенка чемпионом, а у него может и не быть необходимых способностей. Тогда мы говорим родителям: не мучайте ребенка, пусть занимается для здоровья, чем хочет и сколько хочет. А если способности есть, конечно, на это стоит обратить внимание и развивать их", - сказала главный научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Ирма Моссэ.

Ученый рекомендовала молодым женщинам при планировании беременности также делать генетический паспорт. "К нам приходят в случае невынашивания беременности. Но я считаю, что всем молодым женщинам стоит сделать этот паспорт, чтобы не было проблем и не потерять первую беременность. Беду можно предотвратить", - подчеркнула она.

Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. В 2018-2019 годах освоены и успешно оказываются услуги по определению родства, непереносимости лактозы и глютена. В 2020 году внедрен количественный метод оценки риска невынашивания беременности.

Ежегодно в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси выполняется свыше 20 тыс. анализов по направлению "медицинская генетика".-0-