Золото и три бронзы привезли белорусские мастера с чемпионата мира по парикмахерскому искусству

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну золотую и три бронзовые медали привезли белорусские мастера с чемпионата мира по парикмахерскому искусству, который завершился в Париже 16 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской ассоциации парикмахеров и косметологов.

Мастер парикмахерского искусства Лариса Куранец завоевала золотую медаль за вклад в развитие мировой парикмахерской отрасли. Татьяна Дергачева стала бронзовым призером по женским видам работ. Также бронзовую награду в копилку белорусской сборной добавил Михаил Курбатов в номинации "Дизайн тату", четвертое место в этой номинации занял Александр Панасюк. Кроме того, Наталья Королькова заняла третье место по ногтевому сервису в номинации "Фантазийный дизайн". Еще одно четвертое место у белоруски Алины Купцовой за роспись ногтей.

Как отметили в Белорусской ассоциации парикмахеров и косметологов, выступление сборной Беларуси в очередной раз подтвердило, что в стране есть талантливая молодежь, сильная школа профессиональной подготовки и высококвалифицированный тренерский состав.

В чемпионате мира по парикмахерскому искусству 2019 года приняли участие более 180 профессионалов из 50 стран мира.-0-