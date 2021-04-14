"Зубренок" представил на выставке в Минске более 60 методпособий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 14 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:33 Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 апреля прямые телефонные линии Общество
20:17 Экомаркет "Кошык" снова будет открыт в Минске по четвергам Регионы
20:04 В Сербии началось производство вакцины "Спутник V" В мире
19:57 Волейболистки "Минчанки" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
19:49 Фисенко призвал в ЮНЕСКО содействовать приоритетной вакцинации преподавателей Общество
19:19 "Зубренок" представил на выставке в Минске более 60 методпособий Общество
18:52 В Минске троллейбус сбил двоих детей Происшествия
18:40 В Швеции приостановили вакцинацию препаратом Johnson & Johnson В мире
18:32 Стал известен состав сборной Беларуси по греко-римской борьбе на ЧЕ-2021 в Варшаве Спорт
18:21 Пашинян намерен уйти в отставку в последней декаде апреля В мире
18:21 На ул.Казинца в Минске образовался затор из-за ДТП Происшествия
18:18 Делегация Госсекретариата Совбеза Узбекистана посетила центр безопасности МЧС Общество
18:07 Ранее судимый брестчанин и россиянин с чужим паспортом пытались пересечь госграницу Происшествия
18:04 Департамент по гражданству и миграции МВД проведет 15 апреля прямую телефонную линию Общество
18:02 Поставки нефти и реализация нефтепродуктов - "Белнефтехим" и SOCAR расширят сотрудничество Экономика
18:02 Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V" Общество
18:02 Названия организаций по проведению медиации необходимо будет согласовать с Минюстом Общество
17:59 Госстандарт утвердил типовое положение о метрологической службе Экономика
17:54 Белорусские гандболистки победили украинок в товарищеском матче Спорт
17:51 В Беларуси планируют открыть 11 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций Экономика
17:49 Молодые белорусские следователи раскрыли для себя секреты Дворца Независимости Общество
17:44 Грозов: недопущение героизации нацизма - общая задача для всех стран СНГ Общество
17:43 В США умер "аферист века" Бернард Мэдофф В мире
17:36 В Ветковском районе индюки повредили авто - с хозяина птиц суд взыскал Br2,5 тыс. Происшествия
17:28 "АМКОДОР" оснастил лесовозный полуприцеп манипулятором собственного производства Экономика
17:20 БЕЛАЗ в I квартале увеличил объемы производства, реализации и экспорта продукции Экономика
17:17 Экономика Беларуси в краткосрочных аналитических прогнозах - комментарий Экономика
17:14 Минэкономики оценивает рост ВВП в I квартале на 0,6-0,8% Экономика
17:13 Мобильные группы во время посевной проведут обследования в организациях АПК Экономика
17:12 Генштабы стран ОДКБ подтвердили единство позиций в отношении военных угроз Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 апреля 2021, 19:19

"Зубренок" представил на выставке в Минске более 60 методпособий

На выставке
На выставке

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" представил более 60 методических пособий для воспитательно-оздоровительных учреждений образования на XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году народного единства. Об этом рассказала сегодня директор центра Надежда Онуфриева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для всех учреждений Министерства образования эта выставка служит своеобразным подведением итогов работы. На протяжении двух лет мы готовились к этому мероприятию: взаимодействовали с детьми, нарабатывали и обобщали лучший педагогический опыт, - сказала Надежда Онуфриева. - В нашем павильоне отражен в первую очередь многолетний опыт работы нашего центра. На выставке представлено более 60 методических пособий, которые содержат рекомендации, практические материалы для воспитательно-оздоровительных учреждений страны".

Надежда Онуфриева. Фото из архива
Надежда Онуфриева. Фото из архива

Посетители выставки смогут увидеть подготовленные специалистами центра тематические стенды, на которых наглядно и доступно отображена содержащаяся в методических пособиях информация. Например, есть схема-тренажер по изучению воспитательной системы "Зубренка". "Ежегодно к нам приезжают на работу много молодых специалистов. Помимо этого, летом мы принимаем до 150 студентов на практику. Посмотрев на схему, они легко запомнят основные направления деятельности центра, как и для чего мы трудимся", - пояснила Надежда Онуфриева.

На одном из тематических стендов представлена схема-тренажер по изучению структуры коммуникаций воспитательно-оздоровительных учреждений образования.

"Сегодня на выставке собран опыт других воспитательно-оздоровительных учреждений, и это очень ценно. Летом к нам приходят работать педагоги-предметники, которые хорошо знают методику преподавания своего предмета. Может быть, они чуть хуже знакомы с методикой воспитательной работы именно в оздоровительных лагерях, поэтому наши материалы пользуются огромным спросом. Мы распространяем их как в печатных изданиях, так и в онлайн-пространстве. Для этого в "Зубренке" действует сектор организации методической работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях Беларуси и международной деятельности, который на протяжении всего года проводит очные семинары, вебинары, семинары-совещания, медианары и другие подобные мероприятия", - рассказала директор центра.

По ее словам, особое внимание в "Зубренке" уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, формированию культуры здорового образа жизни, лидерскому, трудовому и профессиональному воспитанию молодежи.

Во время открытия выставки
Во время открытия выставки

"Одним из приоритетов "Зубренка" является работа с детьми, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте, различных направлениях социально значимой деятельности. Наше предназначение - разглядеть лидеров, помочь им сформировать качества гражданина-патриота. Для этого в каждом лагере должна быть создана определенная среда, - отметила Надежда Онуфриева. - И задача всех, кто участвует в образовательном процессе, - воспитателей, учителей дополнительного образования, администрации - в результате педагогического взаимодействия создать воспитательные пространства, которые помогут ребенку пройти через некие изменения. Чтобы даже после того, как он от нас уедет, в его характере, впечатлениях, представлениях были заложены предпосылки для формирования духовно-нравственного стержня, основанного на общечеловеческих, национальных и семейных ценностях".

XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи посвящена Году народного единства. Знаковое общественно-политическое мероприятие проводится с 14 по 16 апреля с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности.

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на национальном образовательном портале https://adu.by в разделе "Актуальные технологии и практики воспитания".-0-

Во время работы выставки
Во время работы выставки

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Минск молодежь образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 апреля прямые телефонные линии
Фото из архива Фисенко призвал в ЮНЕСКО содействовать приоритетной вакцинации преподавателей
Фото mchs.gov.by Делегация Госсекретариата Совбеза Узбекистана посетила центр безопасности МЧС
Фото из архива Сюрпризы второй волны. Комментарий специалистов Минской областной детской клинической больницы
Фото из архива Департамент по гражданству и миграции МВД проведет 15 апреля прямую телефонную линию
Фото из архива Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V"
Главное
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве
Миклашевич: демократические основы избирательной системы будут сохранены
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287
Дизайн-проект от Dana Interiors – лучшее, что может случиться с вашей квартирой!
Топ-новости
Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли
Алиев: отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем
Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V"
Ландшафтный дизайн. Как не запустить участок и коттедж
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 апреля прямые телефонные линии
Начальник Генштаба ВС принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве
Молодые белорусские следователи раскрыли для себя секреты Дворца Независимости
Экономика Беларуси в краткосрочных аналитических прогнозах - комментарий
Посол Беларуси вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину
Грозов: недопущение героизации нацизма - общая задача для всех стран СНГ
Воспитательная работа требует постоянного совершенствования - Карпенко
Пашинян намерен уйти в отставку в последней декаде апреля
Совет ЕЭК рассмотрит инициативу Беларуси продлить беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19
В ЕАЭС запустят 11 сервисов цифровых транспортных коридоров
Департамент по гражданству и миграции МВД проведет 15 апреля прямую телефонную линию
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.