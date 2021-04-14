"Зубренок" представил на выставке в Минске более 60 методпособий

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" представил более 60 методических пособий для воспитательно-оздоровительных учреждений образования на XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году народного единства. Об этом рассказала сегодня директор центра Надежда Онуфриева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для всех учреждений Министерства образования эта выставка служит своеобразным подведением итогов работы. На протяжении двух лет мы готовились к этому мероприятию: взаимодействовали с детьми, нарабатывали и обобщали лучший педагогический опыт, - сказала Надежда Онуфриева. - В нашем павильоне отражен в первую очередь многолетний опыт работы нашего центра. На выставке представлено более 60 методических пособий, которые содержат рекомендации, практические материалы для воспитательно-оздоровительных учреждений страны".

Надежда Онуфриева. Фото из архива

Посетители выставки смогут увидеть подготовленные специалистами центра тематические стенды, на которых наглядно и доступно отображена содержащаяся в методических пособиях информация. Например, есть схема-тренажер по изучению воспитательной системы "Зубренка". "Ежегодно к нам приезжают на работу много молодых специалистов. Помимо этого, летом мы принимаем до 150 студентов на практику. Посмотрев на схему, они легко запомнят основные направления деятельности центра, как и для чего мы трудимся", - пояснила Надежда Онуфриева.

На одном из тематических стендов представлена схема-тренажер по изучению структуры коммуникаций воспитательно-оздоровительных учреждений образования.

"Сегодня на выставке собран опыт других воспитательно-оздоровительных учреждений, и это очень ценно. Летом к нам приходят работать педагоги-предметники, которые хорошо знают методику преподавания своего предмета. Может быть, они чуть хуже знакомы с методикой воспитательной работы именно в оздоровительных лагерях, поэтому наши материалы пользуются огромным спросом. Мы распространяем их как в печатных изданиях, так и в онлайн-пространстве. Для этого в "Зубренке" действует сектор организации методической работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях Беларуси и международной деятельности, который на протяжении всего года проводит очные семинары, вебинары, семинары-совещания, медианары и другие подобные мероприятия", - рассказала директор центра.

По ее словам, особое внимание в "Зубренке" уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, формированию культуры здорового образа жизни, лидерскому, трудовому и профессиональному воспитанию молодежи.

Во время открытия выставки

"Одним из приоритетов "Зубренка" является работа с детьми, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте, различных направлениях социально значимой деятельности. Наше предназначение - разглядеть лидеров, помочь им сформировать качества гражданина-патриота. Для этого в каждом лагере должна быть создана определенная среда, - отметила Надежда Онуфриева. - И задача всех, кто участвует в образовательном процессе, - воспитателей, учителей дополнительного образования, администрации - в результате педагогического взаимодействия создать воспитательные пространства, которые помогут ребенку пройти через некие изменения. Чтобы даже после того, как он от нас уедет, в его характере, впечатлениях, представлениях были заложены предпосылки для формирования духовно-нравственного стержня, основанного на общечеловеческих, национальных и семейных ценностях".

XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи посвящена Году народного единства. Знаковое общественно-политическое мероприятие проводится с 14 по 16 апреля с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности.

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на национальном образовательном портале https://adu.by в разделе "Актуальные технологии и практики воспитания".-0-

Во время работы выставки

Фото Андрея Покумейко