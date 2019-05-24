Звезда мирового уровня станет хедлайнером церемонии открытия II Европейских игр в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда мирового уровня станет хедлайнером церемонии открытия 21 июня II Европейских игр в Минске, заявил журналистам начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно имена хедлайнеров держатся в секрете. "Это однозначно известная личность, у которой есть большие достижения в мире шоу-бизнеса", - отметил Сергей Хомич.

Шоу будет масштабным, с яркими постановками, красочными костюмами и декорациями. По словам представителя дирекции игр, на церемонии выступят много известных белорусских артистов, в том числе молодых. "Мы увидим этих исполнителей в новом амплуа, что само по себе тоже интересно", - добавил он.

"Можно быть уверенным, что люди, которые придут на церемонии открытия и закрытия, попадут на уникальное событие, которое в ближайшие годы не повторится. Быть сопричастным, быть зрителем на этом мероприятии - редкая возможность, сюда стоит прийти", - сказал Сергей Хомич. Церемонию можно посмотреть и по телевизору, но полностью прочувствовать атмосферу можно только на арене стадиона "Динамо", убежден он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-