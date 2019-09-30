Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в китайском Ухане осталась на 14-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас в активе первой ракетки Беларуси 2785 очков. Виктория Азаренко, которая на прошлой неделе не играла, опустилась на 50-е место, имея 1116 очков. Александра Саснович находится на 60-й позиции (1012), Ольга Говорцова занимает 201-е место (298), Вера Лапко на 237-м (250).
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 6446 очков,
2. Каролина Плишкова (Чехия) - 6125,
3. Элина Свитолина (Украина) - 5320,
4. Наоми Осака (Япония) - 5011,
5. Симона Халеп (Румыния) - 4907,
6. Бьянка Андрееску (Канада) - 4835,
7. Петра Квитова (Чехия) - 4571,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4225,
9. Серена Уильямс (США) - 3935,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) белорус Егор Герасимов впервые в карьере поднялся на 91-ю позицию, набрав после выхода в четвертьфинал турнира в китайском Чэнду 604 очка.
В тройке лидеров мужского рейтинга изменений не произошло - впереди серб Новак Джокович, вслед за ним расположились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.-0-