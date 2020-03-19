Белорусские боксеры к новым датам отбора на ОИ подойдут в оптимальной форме - исполнительный директор федерации

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры к новым срокам турниров олимпийской квалификации подойдут в оптимальной форме. Уверенность в этом высказал корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"С учетом новых сроков квалификационных турниров на пик формы будет выйти непросто, но белорусские боксеры приложат все усилия. Другие команды в такой же ситуации. Нужно готовиться и выигрывать. У нас для этого все есть, - сказал Денис Сабалевский. - По-прежнему оставляем ранее обозначенный план на завоевание минимум четырех лицензий на Олимпийские игры в Токио и будем двигаться в этом направлении".

Белорусские боксеры прилетят прямым рейсом Лондон - Минск 20 марта в 16.20. После чего отправятся на 14-дневный карантин под Минском, где продолжат подготовку в штатном режиме.

Белорусские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу приостановлен до мая Ранее в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а в понедельник турнир был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг).

Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.

При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса "Организаторы пообещали, что, когда квалификация возобновится, жеребьевка и все результаты сохранятся. Мы начнем с того места, где закончили", - сказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.-0-