Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты остаются одной из двух команд в Лиге наций, не пропускавших голов в этом турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Игоря Криушенко выступают в низшем дивизионе лиге D и после пяти игр имеют в своем активе 11 очков, восемь забитых и ни одного пропущенного мяча. Подобным результатом может похвастаться лишь команда Дании, которая после двух игр имеет баланс забитых и пропущенных - 2:0. Однако этой сборной предстоит провести два непростых поединка: на выезде с Уэльсом и дома с Ирландией.

Лучшим снайпером лиги D является Станислав Драгун. Полузащитник БАТЭ оформил голевой дубль в прошедшем накануне матче с Люксембургом и вышел на первое место в списке самых забивных игроков.

Заключительный матч Лиги наций белорусские футболисты проведут 18 ноября. В случае победы наша сборная выйдет в плей-офф и вместе с тремя другими победителями лиги D поборется на путевку на чемпионат Европы 2020 года. Такая же формула в лигах А, В и С.

Отборочный турнир к континентальному форуму будет состоять из десяти групп, по две лучшие команды выходят в финальную стадию (20 путевок). Всего в Евро-2020 примет участие 24 сборные. Финальная стадия пройдет в 12 городах разных стран Старого Света. 0-