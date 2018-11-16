Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси выиграли в гостях у Люксембурга в Лиге наций со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.

В ходе первого тайма на стадионе "Жози Бартель" подопечные Игоря Криушенко имели преимущество и часто угрожали воротам хозяев поля. Шанс отличиться голом имели Александр Глеб и Павел Савицкий. Однако на 37-й минуте из пределов штрафной точно пробил Станислав Драгун.

После перерыва белорусский полузащитник отличился во второй раз. После навеса со штрафного удара Станислав Драгун первым оказался у мяча и нанес удар под перекладину ворот - 2:0.

В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли Сан-Марино.

Турнирное положение после пяти туров: Беларусь – 11 очков (5 матчей), Люксембург - 9 (5), Молдова - 8 (5), Сан-Марино - 0 (5).

В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет с Сан-Марино, а Молдова примет в Кишиневе команду Люксембурга. Борьбу за единственную путевку на Евро-2020 продолжат только победители четырех квартетов лиги D.-0-