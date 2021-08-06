Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную олимпийскую медаль, передает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за чемпионский титул в весовой категории 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову. В первые минуты решающей схватки борцы не порадовали изобилием технических действий. В итоге судьи посчитали, что россиянин был активней, и белорусский спортсмен оказался в роли отыгрывающегося - 0:1.

Во второй половине поединка именитый россиянин упрочил свое преимущество. Попытки Магомедхабиба Кадимагомедова изменить ситуацию успеха не принесли - 7:0 в пользу россиянина.

Бронзовые награды в этой весовой категории выиграли американец Кайл Дейк и узбекский "вольник" Бекзот Абдурахмонов.-0-

Фото Оксаны Манчук