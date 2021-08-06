Президент НОК поздравил Кадимагомедова с завоеванием на Олимпиаде серебряной медали

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил с завоеванием серебряной медали борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Уважаемый Магомедхабиб! На протяжении всего олимпийского турнира по борьбе вольной в Токио за твоим выступлением пристально следили в Беларуси. С каждой твоей победой над серьезными соперниками вера в общий успех на Играх только крепла. На пути к завоеванию серебряной медали проделана серьезная работа. Вместе с тренерским штабом национальной команды тебе удалось добиться значимого результата в карьере и подняться на олимпийский пьедестал.

Желаю тебе здоровья, хорошего восстановления после Олимпиады, благополучия и успехов во всех твоих начинаниях!" - говорится в послании на имя спортсмена.-0-