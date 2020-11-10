Болгарские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Румынии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на товарищеские матчи национальных сборных, которые состоятся 11 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу сборных Беларуси и Румынии, которая завтра пройдет в Плоешти, будет судить бригада болгарских арбитров во главе Георгием Кабаковым. Его ассистентами станут Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный рефери - румын Себастьян Колцеску.

После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона "Динамо" проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы. После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь - 7 очков, Литва - 5, Албания - 5, Казахстан - 4.-0-