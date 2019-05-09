Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Караван эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" скоро приблизится к границам Беларуси, и первым его примет Брест - уже 12 мая, сообщили БЕЛТА в Фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.

Маршрут по территории Брестской области проляжет через наиболее значимые места. По ним с 12 по 13 мая "Пламя мира" пронесут более 60 факелоносцев: Юлия Нестеренко, Юрий Ващук (ТЕО), Георгий Колдун, Елена Воробей, Олег Юреня, Наталья Гелах и другие известные уроженцы Брестского региона - чтобы познакомить жителей и гостей с крупнейшим в истории Беларуси мультиспортивным форумом, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня.

Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр - Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

Пламя II Европейских игр уже побывало на вершине Монблан, у других достопримечательностей разных стран по пути следования эстафеты. Сегодня огонь II Европейских игр встретили в Австрии. В Беларуси, как ожидается, он озарит все уголки нашей страны: пройдет тропами национального парка "Беловежская пуща", сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Костюшко и Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты "Беларуськалия" и т.д.-0-