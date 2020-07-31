Брестское "Динамо" благодаря голу Михаила Гордейчука одолело "Витебск" в чемпионате Беларуси по футболу

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали победу над "Витебском" со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы страны в первом тайме имели преимущество, результатом чего стал гол Михаила Гордейчука на 17-й минуте. В дальнейшем витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но добиться успеха не смогли.
В первом сегодняшнем поединке солигорский "Шахтер" победил в гостях футболистов "Слуцка" со счетом 2:0.
В субботу, 1 августа состоятся еще три встречи: "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).
Заключительные матчи этого тура пройдут 2 августа: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов), "Минск" - "Рух" (Брест), "Городея" - "Энергетик-БГУ" (Минск).
Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (19), "Неман" - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Рух" - 26 (19), "Ислочь" - 26 (19), "Славия" - 23 (18), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (18), "Белшина" - 10 (19).
Список бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-