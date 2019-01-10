Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 стартует сегодня в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на старт выйдут женщины, которые определят сильнейших в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Белорусская команда будет представлена пятью биатлонистками.

Первой из нашей сборной стартует Ирина Кривко (№4), Динара Алимбекова (№14), Ирина Кручинкина (№54), Анна Сола (№64), Дарья Юркевич (№80). Спринтерская гонка в Оберхофе начнется в 16.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию гонки.

В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер - 381 очко. Лучшая из белорусок Ирина Кривко располагается на девятой позиции - 219 баллов.

Этап в Оберхофе продолжится 11 января спринтом у мужчин (16.30). 12 января состоятся гонки преследования, а завершатся соревнования 13 января эстафетами у мужчин и женщин.-0-