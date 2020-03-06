Дмитрий Лукашенко: участники проекта "Смелый шаг" будут заниматься единоборствами у лучших тренеров

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники проекта "Смелый шаг" будут заниматься единоборствами у лучших белорусских тренеров. Об этом сегодня на торжественной презентации инициативы рассказал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время тренировки

Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса инициировал спортивно-благотворительный проект "Смелый шаг". Его участниками станут подростки в возрасте от 10 до 15 лет, попавшие в непростые жизненные ситуации, из разных регионов страны. Они будут регулярно заниматься кикбоксингом и таиландским боксом на базе центров спортивной подготовки МВД.

"Дети получают возможность тренироваться у прекрасных тренеров, лучших в республике. Кроме того, они будут под патронажем офицеров, которые научат их поступать достойно. С ребятами поработают профессиональные психологи. Чтобы развлечь, организуем для них экскурсии", - отметил Дмитрий Лукашенко.

"Мы рады поддержать начинание Президентского спортивного клуба. "Смелый шаг" - не первая акция, которую клуб инициировал для популяризации здорового образа жизни. Кикбоксинг и муай-тай - очень зрелищные виды спорта, дающие возможность совершенствоваться. Уверен, участники проекта получат заряд бодрости, хорошее настроение и научатся постоять за себя",- отметил министр внутренних дел, председатель федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев.

Главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств Виталий Тишуров

В презентации проекта также приняли участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, именитые спортсмены и тренеры, которые вручили юным атлетам необходимую для занятий экипировку.-0-

Фото Андрея Покумейко