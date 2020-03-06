ФОТОФАКТ: Благотворительный проект "Смелый шаг" стартовал в Минске

Во время тренировки и презентации проекта "Смелый шаг"
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 6 марта стартовал благотворительный проект "Смелый шаг", организаторами которого выступили Президентский спортивный клуб, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.-0-
Фото Андрея Покумейко
Министр внутренних дел Юрий Караев
Глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко
Главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств Виталий Тишуров