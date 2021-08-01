Дубицкая: не было четкой концентрации

1 августа, Токио /Корр.БЕЛТА/. Финалистка Олимпиады в толкании ядра Алена Дубицкая призналась, что рассчитывала в столице Японии на более высокий результат, однако не было концентрации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитывали с тренером на более высокий результат в Токио. Но сегодня не было четкой концентрации. Ведь толкать за 19 м могу. Если бы это удалось здесь, то могла бы претендовать на медаль. На этой Олимпиаде уже с квалификации шла очень жесткая борьба. Если посмотреть на итоговый протокол финала - много попыток за 19 м. Вывод: на таких соревнованиях надо быть еще сильнее", - сказала она.-0-ъ

Фото Оксаны Манчук