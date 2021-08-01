Алена Дубицкая заняла 9-е место в финале толкания ядра на Играх в Токио

Алена Дубицкая
Новости темы "Олимпиада в Токио"
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая заняла девятое место в финале толкания ядра на Играх в Токио, предает корреспондент БЕЛТА.
Результат белоруски в лучшей попытке - 18 м 74 см. Победу праздновала спортсменка из Китая Лиджао Гон - 20 м 58 см. Это ее персональный рекорд. Второе место у американки Рэвен Саундерс - 19 м 79 см. Бронзу выиграла титулованная новозеландская спортсменка Валери Адамс - 19 м 62 см.-0-
Лиджао Гон
Рэвен Саундерс
Валери Адамс
Дубицкая: не было четкой концентрации
Фото Оксаны Манчук