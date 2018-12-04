Французский нападающий Мбаппе признан лучшим молодым футболистом 2018 года

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом 2018 года среди игроков не старше 21 года по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла 3 декабря в Париже, сообщает ТАСС.

Приз в этой номинации был вручен журналом впервые в истории. Награда названа в честь бывшего полузащитника мадридского "Реала" Раймона Копа, который стал первым французским игроком, получившим "Золотой мяч" (1958 год). Копа умер в марте 2017 года в возрасте 85 лет.

В 2018 году Мбаппе, которому в декабре исполнится 20 лет, стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги в составе ПСЖ, чемпионом мира в составе сборной Франции.

Впервые в истории "Золотой мяч" был вручен лучшей футболистке по итогам года. Первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг, выступающая за французский "Лион".-0-