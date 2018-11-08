Футболисты БАТЭ уступили "Челси" в четвертом туре Лиги Европы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ уступили "Челси" со счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда, которая уже обеспечила себе первое место в чемпионате страны, на данный момент сосредоточила все свои усилия на выступлении в Лиге Европы. Несмотря на статус соперника ("Челси" один из самых именитых клубов Англии) подопечные Алексея Баги постарались показать содержательную игру и создали опасных моментов в прошедшем матче на "Борисов-Арене" больше, чем гости с Туманного Альбиона.

По сравнению с поединком между этими клубами на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне две недели назад белорусская команда не допустила грубых ошибок в обороне. Футболисты БАТЭ до середины первого тайма уверенно контролировали мяч, а на 12-й минуте Дмитрий Бага имел наиболее реальный шанс открыть счет. После паса Александра Глеба полузащитник с 20 метров отправил мяч в штангу.

В следующей атаке борисовчане после розыгрыша углового вновь могли забить, но от пропущенного мяча "Челси" спас голкипер. Лондонцы лишь после 25-й минуты стали чаще контролировать мяч, но реальных угроз у ворот Дениса Щербицкого не создали.

Все изменилось для белорусской команды после перерыва. "Челси" не удалось полностью перехватить инициативу, но одной удачной комбинации хватило подопечным Маурицио Сарри, чтобы открыть счет. В самом начале второго тайма английский клуб провел несколько опасных атак. На 53-й минуте Палмиери Эмерсон сделал навес в штрафную борисовчан, где защитников БАТЭ в борьбе за мяч опередил нападающий Оливье Жиру, головой переправивший мяч в ближнюю от голкипера Дениса Щербицкого "девятку" - 1:0.

Далее игра проходила более открыто, команды старались опасно угрожать воротам друг друга. На 60-й минуте отличный шанс сделать цифры на табло равными упустил Алексей Риос, пробив выше ворот из-за пределов штрафной "Челси".

Первый матч в группе L между "Челси" и БАТЭ в Лондоне завершился победой "синих" - 3:1.

После победы в Борисове в активе "Челси" стало 12 очков после четырех встреч. У Борисовского БАТЭ - три балла. Следующий матч в Лиге Европы белорусский клуб проведет 29 ноября, когда примет на своем поле венгерский "Види".-0-