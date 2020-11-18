Футболисты Беларуси проиграли албанцам на финише Лиги наций

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли албанцам со счетом 2:3 в заключительном поединке группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры в Тиране белорусы провели довольно уверенно, но потом хозяева завладели инициативой и Сокол Чикаллеши в течение семи минут оформил голевой дубль. На 20-й минуте он замкнул верховую передачу с левого фланга, а затем реализовал пенальти. После этого албанцы сбавили обороты, чем вскоре воспользовались гости. На 35-й минуте игры быструю атаку с правого фланга четко завершил лучший бомбардир белорусского чемпионата Максим Скавыш. Сократив разрыв, подопечные Михаила Мархеля создали еще несколько опасных ситуаций у ворот Этрита Бериши, но сравнять счет не смогли. А незадолго до перерыва хозяева провели быструю контратаку, которую эффектным ударом завершил Рей Манай. После перерыва белорусские футболисты много атаковали и на 80-й минуте Максим Эбонг отыграл один мяч, но большего добиться не удалось.

В первом круге турнира белорусы проиграли албанцам в Минске со счетом 0:2.

В другом сегодняшнем поединке 4-й группы лиги С сборная Литвы в Алматы одержала волевую викторию над футболистами Казахстана с результатом 2:1.

Итоговое положение: Албания - 11 очков, Беларусь - 10, Литва - 8, Казахстан - 4.

Таким образом, албанская сборная завоевала путевку в лигу В Лиги наций УЕФА.-0-