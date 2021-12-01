Главный тренер молодежной сборной по хоккею: кто лучше себя проявит, тот и поедет на чемпионат мира

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам тренировочного кэмпа молодежной сборной Беларуси по хоккею придется побороться за место в основном составе команды, которая собралась в РЦОП "Раубичи" для подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе, по итогам которого победитель получит путевку в элиту. Об этом главный тренер дружины Сергей Стась рассказал Федерации хоккея, сообщает БЕЛТА.

"Первый день, как обычно, больше организационный. Ребята все еще подъезжают, пока неполный состав, неполный комплект. Кто-то добавится завтра, кто-то на следующей неделе, поэтому старт немного скомканный. Но у нас есть план подготовки, ему и следуем, - рассказал Сергей Стась. - Думаю, в следующий понедельник, когда к нам присоединится пул игроков из Северной Америки, "Динамо", станет понятно, в каком мы составе, в каких кондициях ребята. Каждому из них еще придется побороться за место в команде. Кто будет в лучшей форме, кто лучше себя проявит, тот и поедет на чемпионат мира".

Команда под руководством Сергея Стася, которому помогают тренеры Павел Перепехин, Алексей Щебланов и Дмитрий Филиппович, отправится на чемпионат мира в Данию (1-й дивизион) в следующую пятницу, 10 декабря. Турнир пройдет 12-18 декабря. Помимо белорусов на повышение в классе будут претендовать их сверстники из Дании, Латвии, Венгрии, Казахстана и Норвегии.-0-